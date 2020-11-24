Під Харковом випадково знайшли чоловіка, який був у розшуку багато років

У пункті пропуску "Гоптівка" затримали чоловіка, який намагався пішки потрапити в Україну з Росії.

Як передають у Східному територіальному управлінні Держприкордонслужби, вказаний чоловік раніше підозрювався у справі про зґвалтування.

Людина кілька років перебуває в розшуку. Ще в 2016 році чоловік проник в чужий будинок на території Дніпропетровської області і згвалтував жінку.

Крім того, ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.

Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.

У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.

В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.

Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.