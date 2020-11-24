На Харківщині зростає кількість хворих
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
У Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 355 осіб, за добу померли 12 осіб.
В Україні станом на 9: 00 24 листопада зафіксовано 12287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID -19.
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
Щасливий коханець Ольги Бузової показав її кругленький животик: "Вагітна..."
Розпусна Дженніфер Лопес без ліфчика і з новою зачіскою приголомшила змінами в зовнішності: "Боже мій..."
Посивілий Тарзан повернувся до Корольової і ошелешив зовнішністю після скандалу зі зрадами: "Якось стрьомно..."
Крім того, ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.
В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.
Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.