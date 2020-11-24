В Харківській області різко погіршиться погода
Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
У Харкові протягом усього дня стоятиме хмарна погода. За відомостями синоптиків 24 листопада очікується дощ зі снігом.
Вдень температура повітря становитиме 2-4 градуси тепла. Вітер західний 5 м / с.
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Крім того, ми писали, що на Харківщині рятувальники загасили потужну пожежу.
Про це повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС.
У Золочівському районі сталося загоряння в цеху з переробки насіння соняшнику. До моменту приїзду рятувальників палав склад, де зберігали Соняшник, олію та відходи виробництва. Загальна площа загоряння - 100 квадратних метрів. Гасили масштабну пожежу два екіпажі ДСНС.
В результаті того, що сталося ніхто не постраждав.
Причиною НП стало коротке замикання електропроводки.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.