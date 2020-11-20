Під Харковом знайшовся зниклий ще місяць тому солдат

22-річний Руслан Челоненко зник 22 жовтня.

Як вияснилось солдата пограбували на вокзалі, коли він намагався виїхати додому в Миколаїв. Тоді він вирішив піти пішки в Чугуїв, де його підібрав і прихистив хлопець на ім'я Денис.

"Телефону мами він не знав напам'ять, тому не міг зв'язатися, а як тільки побачив оголошення про те, що його розшукують – відразу подзвонив. Мама, коли приїжджала в Чугуїв – клеїла оголошення, там був її номер телефону",- розповіла знайома Руслана на ім'я Ольга в чаті пошукової групи "Мілена".

Волонтери стали підозрювати щось дивне: а чи не міг матері Руслана зателефонувати аферист? Але родичі переконали, що голос належить Руслану.

"З Русланом я особисто розмовляла по телефону, ніяких сумнівів немає - це мій син", - впевнена Тетяна, мати молодої людини.

Крім того, нещодавно ми писали, що в метро Харкова поліцейські вирішили покарати пасажира без маски.

У мережі з'явилися кадри на яких можна побачити, як поліцейські розмовляють з чоловіком, який перебував у вагоні метро без захисної маски.

Автор публікації додав, що через опір пасажира довелося зупинити поїзд.

"Сподіваюся штраф йому таки виписали", "насправді маска це все х * * ня, але з**ка ось такі тупоголові бунтарі реально бісять", "сподіваюся буде штраф за зупинку рух поїздів по лінії", "я весь час дивуюся нашому народу, є правила яких потрібно дотримуватися", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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