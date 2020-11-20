Батькам двох харківських підлітків, які розпиляли газовий балончик у школі-загрожує чималий штраф

Поліція знайшла восьмикласників, які розпилили балончик в туалеті 162 школи, передає телеграм-канал "Труха".

Рятувальники евакуювали з будівлі близько 1200 школярів і співробітників навчального закладу. Ніхто не постраждав.

На місце виїжджали співробітники патрульної поліції та ювенальної превенції.

Поліцейські складуть адміністративні протоколи щодо батьків хуліганів. За ст. 184 ("невиконання обов'язків по вихованню дітей") кодексу України Про адміністративні правопорушення, батькам світить штраф до 17 000 гривень.

Крім того, нещодавно ми писали, що в метро Харкова поліцейські вирішили покарати пасажира без маски.

У мережі з'явилися кадри на яких можна побачити, як поліцейські розмовляють з чоловіком, який перебував у вагоні метро без захисної маски.

Автор публікації додав, що через опір пасажира довелося зупинити поїзд.

"Сподіваюся штраф йому таки виписали", "насправді маска це все х * * ня, але з**ка ось такі тупоголові бунтарі реально бісять", "сподіваюся буде штраф за зупинку рух поїздів по лінії", "я весь час дивуюся нашому народу, є правила яких потрібно дотримуватися", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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