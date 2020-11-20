У метро Харкова поліцейські вирішили покарати пасажира без маски

Як передає Politeka.net, телеграм-канал "Труха" опублікував відео на якому можна побачити, як поліцейські розмовляють з чоловіком, який перебував у вагоні метро без захисної маски, (щоб подивитися відео - проскрольте до кінця новину).

Автор публікації додав, що через опір пасажира довелося зупинити поїзд.

"Сподіваюся штраф йому таки виписали", "насправді маска це все х * * ня, але з**ка ось такі тупоголові бунтарі реально бісять", "сподіваюся буде штраф за зупинку рух поїздів по лінії", "я весь час дивуюся нашому народу, є правила яких потрібно дотримуватися", - пишуть харків'яни в коментарях.

Відео тут.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

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