Харківський екс-міліціонер, який збив дівчину на пішохідному переході, засуджений

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним колишнього міліціонера, який у 2015 році збив 18-річну дівчину на нерегульованому пішохідному переході.

"Суд ... призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілій (ч. 2 ст. 286 КК України)", - повідомляти прес-служба Харківської облпрокуратури.

Раніше ми писали, що в Україні, і в Харкові зокрема, можуть ввести повний локдаун.

Таку заяву зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

За словами міського голови, введення карантину вихідного дня було лише підготовкою до введення тотального карантину в країні.

"У песимістичному варіанті він буде з 10 по 15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня", - розповів Марцінків після спілкування з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Нагадавши, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

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