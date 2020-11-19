Осередок небезпечної інфекції виявили в ліцеї на Харківщині

У Дергачівському ліцеї гострою кишковою інфекцією захворіли 37 учнів, повідомила директор Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота, передає "Супільне".

"Попередній діагноз-гастроентероколіт, гостра кишкова інфекція. В даний момент захворіли 37 осіб. Причини виникнення, фактори та шляхи передачі інфекції встановлюються. Заклад працює. В даний момент всі хворі лікуються амбулаторно", - сказала Махота.

У ліцеї провели дезінфекцію, відібрали проби води та харчових продуктів, змиви з обладнання.

Раніше ми писали, що в Харкові терміново евакуюють людей з двох адмінбудівель.

Вранці 19 листопада в поліцію надійшло повідомлення про вибухівки в двох адміністративних будівлях по вулиці Шевченка в Харкові, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

На місця терміново виїхали слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та вибухотехніки.

Зараз спецслужби проводять огляд приміщень, а також евакуюють громадян.

Евакуація проводиться в тому числі з будівлі на вулиці Шевченка, де розташований Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

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