В Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня

Відповідне фото з'явилося в телеграм-каналі "ХК".

"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!", - підписав фото автор публікації.

"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг зловиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.

Раніше ми писали, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.

У телеграм-каналі "Харків life" з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.

"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

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