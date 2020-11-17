В Харкові не дотримуються соціальної дистанції в громадському транспорті під час карантину вихідного дня
Відповідне фото з'явилося в телеграм-каналі "ХК".
"Коли їдеш у маршрутці додому після карантину вихідного дня. Хай живе соціальна дистанція!", - підписав фото автор публікації.
"Коронавірус тільки у вихідні працює", " об 11 ранку немає ні 20, ні 31 троля до Московського, а там фіг зловиш 13 до зірки. У метро інтервал більше 7 хвилин. Не фоткала. Але чувак ходив по станції, маски виглядав", - пишуть харків'яни в комменатріях.
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Раніше ми писали, що величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян.
У телеграм-каналі "Харків life" з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.
"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і Кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".