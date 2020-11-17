Величезне скупчення людей в 6-й поліклініці приголомшило харків'ян
У телеграм-каналі "Харків life" з'явилося відео з 6-ї поліклініки. Відомо, що люди стоять у черзі в кабінет, де приймають аналізи крові.
"6 поліклініка, черга в 1 кабінет прийому аналізу крові 17.11.20. Не переживайте, вірус та інші хвороби передаються тільки в ресторанах і кафе у вихідні і після 22:00", - пише автор публікації.
"Тепло, не провітрюють, багато людей...імовірність захворіти 100%.
Карантин вихідного дня навряд чи допоможе", " При чому тут дистанція ? Якщо комусь впадлу відкрити пару трійку кабінетів для здачі крові , самі ж медики і провокують черги . У 9 поліклініці 5 лаборантів і ніколи немає стовпотворіння", " наші головлікарі пішаки Геші. Що їм скажуть, те й роблять", "зараз вирішують верхівки а наші ватажки маріонетки", - пишуть харків'яни в коментарях.
"Швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...", фото
Кіркоров показав домашній сніданок красуні-дочки, вигляд вражає: «Видно, що не бідуєте»
Біда з дворічним сином Тодоренко, зірка зі сльозами розкрила деталі: "Всю ніч прокидався від..."
"Наречена" Харламова заткнула за пояс Волочкову своїм ідеальним шпагатом: "Як струна"
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".