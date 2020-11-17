В Харкові сильно побили відомого режисера Леоніда Садовського

Як пише Politeka.net, нападіння сталося 14 листопада в Московському районі Харкова. 71-річного чоловіка вдарили кілька разів по голові, коли той йшов додому.

Зловмисник підкрався до нього ззаду, після ударів невстановленим предметом Садовський втратив свідомість. Коли він отямився, то дійшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала медиків.

Заслуженого діяча мистецтв госпіталізували і провели операцію. Однак у ніч на 16 листопада чоловік помер.

Поліція встановлюють особи причетних до злочину та здійснюють заходи щодо їх затримання.

Раніше ми писали, що в Харкові помер хірург вищої категорії Борис Бабинкін.

Про це повідомили в Інституті загальної та невідкладної хірургії.

Лікар помер у вівторок, 10 листопада, на 66-му році життя.

"На 66 році пішов з життя Бабинкін Борис Іванович, видатний лікар-хірург вищої категорії, лікар - уролог, завідувач приймальним відділенням нашого інституту», - йдеться на сайті Інституту.

Волонтер Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Борис Бабинкін помер від ускладнень, викликаних китайським вірусом.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".