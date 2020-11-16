В приймальне відділення Харківської обласної інфекційної лікарні приймають людей в основному у важкому стані
З машини швидкої допомоги в приймальне відділення пацієнтів перевозять на візках. На подвір'ї медзакладу видніються каталки, у чорних мішках перевозять померлих, про це йдеться у сюжеті "Суспільного Харкова", (щоб подивитися відео-доскрольте до кінця новину).
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