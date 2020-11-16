В приймальне відділення Харківської обласної інфекційної лікарні приймають людей в основному у важкому стані

З машини швидкої допомоги в приймальне відділення пацієнтів перевозять на візках. На подвір'ї медзакладу видніються каталки, у чорних мішках перевозять померлих, про це йдеться у сюжеті "Суспільного Харкова", (щоб подивитися відео-доскрольте до кінця новину).

"Я діда свого поховав. Поки не втратять, не повірять», – каже санітар.

"Народ дуже не свідомий ,в трамваях сидять без масок, всі вікна закриті, середовище для поширення вірусу, чорт забирай, та напишіть при вході" без масок не входити,штраф... І вже як то буде протверезити невіруючих, а так нерви тріпати ніхто не буде кожен раз доводити", " Чому ми не віримо?Дуже навіть віримо. Тільки для цього треба щось робити. А не нескінченно передавати зведення по телевізору. У здорових навіть "дах поїде", " скажу спасибі лікарям за їх терпимість....сидів з дружиною з 8 ранку і до 5 вечора трохи з розуму не зійшов....а у неї температура 38....пневмонія....сам не хочу нічого перевіряти....грошей більше немає....віддав всю пенсію на ліки....А Слуга в Ізраїлі....класно патріот....",- пишуть харків'яни в коментарях.