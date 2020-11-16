Ні про яку дистанцію немає й мови!

На цих вихідних в харківському метро було величезне скупчення людей

Телеграм-канал "Харків life" опублікував фото на якому видно, як люди їдуть з вагоні метро стоячи, не дотримуючись при цьому соціальну дистанцію.

"Головне, що найголовніші розсадники вірусу (ресторани, кафе і ринки) закриті", - підписав фото автор публікації.

"А куди вони всі їдуть, якщо все закрито і нічого не працює"," М-Так, бісять овочі, які на Полякову і інші концерти женуть бочку, коли в той же час метро забито від і до", " перехворіють всі. Без винятку. Так чого рипатися?",- обурюються в коментарях харків'яни.

Раніше ми писали, що харків'яни перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках.

Без опалення виявилося практично все військове містечко в селі Курилівка-1.

"Військове містечко повністю без опалення. Вся соціальна сфера, школи, дитячі садки, лікарні – приблизно 60% з опаленням, 40% без. У місті Куп'янськ тільки 85% з опаленням, інші без", - йдеться в повідомленні.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".