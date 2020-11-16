В Харкові сильно похолодає цього тижня

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 16 листопада температура вночі опуститься до -6 градусів.

У вівторок, 17 листопада на дорогах можлива ожеледь, температура вночі – від -7 до -2 градусів, вдень – від -5 до 0 градусів.

У середу, 18 листопада - без серйозних опадів, температура вночі – від -9 до -4 градусів, вдень – від -5 до 0 градусів.

У четвер, 19 листопада - опадів не очікується. Температура вночі – від -10 до -5 градусів, вдень-від -6 до -1 градуса.

У п'ятницю, 20 листопада вдень можливий невеликий сніг. Температура вночі – від -10 до -5 градусів, вдень-від -5 до 0 градусів.

"нагадаю! Харків'яни не всі з підключеним опаленням! А це не є добре", "може пора, нарешті, включити опалення?",- обурюються харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що харків'яни перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках.

Без опалення виявилося практично все військове містечко в селі Курилівка-1.

"Військове містечко повністю без опалення. Вся соціальна сфера, школи, дитячі садки, лікарні – приблизно 60% з опаленням, 40% без. У місті Куп'янськ тільки 85% з опаленням, інші без", - йдеться в повідомленні.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".