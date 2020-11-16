У Геннадія Кернеса впевнені, що мер приїде на присягу

Директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що Кернес братиме участь у присязі особисто.

"Ці вигадки про "Шаріте", інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує", — сказав він.

Він зазначив, що Кернес повернеться до Харкова, коли його легені будуть в порядку.

"Віриться насилу", " На * * ена йому сюди повертатися, він знає яку медицину залишив нам, тепер сидить в шоколаді і з банківськими рахунками", " Як в анекдоті, хоч опудалом хоч тушкою...", "Вони постійно брешуть", " Та набридли всі " овочі (а)" та ще й"коронувати"... ?! Ви серйозно? 2021 майже на дворі. Є хтось тут із сучасних людей, хоч крапельку обізнаних, хоч трішки живуть в сучасному світі?!",- пишуть обурені харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що харків'яни перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках.

Без опалення виявилося практично все військове містечко в селі Курилівка-1.

"Військове містечко повністю без опалення. Вся соціальна сфера, школи, дитячі садки, лікарні – приблизно 60% з опаленням, 40% без. У місті Куп'янськ тільки 85% з опаленням, інші без", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вночі було близько-8 градусів морозу, тому людям довелося спати в одязі. "треш, для того щоб елементарне тепло було в квартирах, людям доводиться виходити на вулиці. А вони з масками борються...", "Так Зробіть індивідуальне опалення, всі маленькі міста вже давно перейшли, і дешевше і нікому нічого не винен. Централізоване опалення це вже утопія, ціна величезні і завжди залежиш від когось"," який ми нещасний нікому не потрібний народ, жесть", - обурюються харків'яни в коментарях.

До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".

Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".

Також Politeka писала, що дружина тяжелобольногпро Кернеса приголомшила словами, фото: "тому відпочинь, благаю!".