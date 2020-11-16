Харківчанин подзвонив в поліцію і повідомив, що у дворі його будинку прогримів вибух
Це сталося 15 листопада о 14.40 по вулиці Бестужева.
За адресою терміново виїхали керівництво і слідчо-оперативна група Московського відділу поліції і вибухотехніки в Харківській області.
Правоохоронці знайшли воронку діаметром близько 10 сантиметрів та пошкодження паркану та будинку.
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Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.
На щастя, ніхто не постраждав. На даний момент поліція з'ясовує причини події.
Раніше ми писали, що на Харківщині лікарі відмовилися працювати.
За два осінніх місяці в Ізюмській центральній міській лікарні звільнилися 16 співробітників - 10 молодших медсестер і 6 санітарок.
Написали заяви про звільнення і п'ять підсобних робітників. Всі вони висловили небажання працювати з пацієнтами, які хворі китайським вірусом.
"Медпрацівники, які належать до групи ризику, вирішили не наражати себе на небезпеку і звільнилися", - розповіли лікарні.
До слова, у харківському метро люди ледь поміщаються у вагон, фото: "вірусом же тільки у вихідні заражаються?".
Як повідомляла Politeka, сотні харків'ян збунтувалися проти карантину, терпіння закінчилося:"вимагаємо відставки уряду".
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