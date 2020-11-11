Незважаючи на протести працівників ресторанного бізнесу в Україні, в тому числі в Харкові, уряд з 14 листопада вводить карантин вихідного дня

Таке рішення Уряд прийняв на засіданні в середу, 11 листопада.

Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі.

Під час карантину вихідного дня:

закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;

заборонені розважальні та масові заходи;

заборонено діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.

Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:

продуктові магазини;

аптека;

транспорт;

АЗС;

Ветеринарні аптеки.

Нагадаємо, що в Харкові на площі Свободи біля будівлі ХОДА пройшов мітинг.

Харків'яни категорично проти введення карантину вихідного дня.

На акцію протесту в черговий раз вийшли працівники ресторанного бізнесу.

Мітингувальники тримали в руках плакати з написами "немає роботи-немає податків"," наші діти хочуть їсти"," наші зарплати теж на карантині " і т. д.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".