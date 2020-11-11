Незважаючи на протести працівників ресторанного бізнесу в Україні, в тому числі в Харкові, уряд з 14 листопада вводить карантин вихідного дня
Таке рішення Уряд прийняв на засіданні в середу, 11 листопада.
Нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі.
Під час карантину вихідного дня:
- закриють фудкорти і розважальні зони в ТРЦ-працюватимуть тільки продуктові магазини;
- заборонені розважальні та масові заходи;
- заборонено діяльність закладів культури (зокрема кінотеатрів, театрів, музеїв);
- Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос.
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Під час карантину вихідного дня в Україні працюватимуть:
- продуктові магазини;
- аптека;
- транспорт;
- АЗС;
- Ветеринарні аптеки.
Нагадаємо, що в Харкові на площі Свободи біля будівлі ХОДА пройшов мітинг.
Харків'яни категорично проти введення карантину вихідного дня.
На акцію протесту в черговий раз вийшли працівники ресторанного бізнесу.
Мітингувальники тримали в руках плакати з написами "немає роботи-немає податків"," наші діти хочуть їсти"," наші зарплати теж на карантині " і т. д.
До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.
Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".
Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав китайський вірус: "складно було змиритися з цим".