Активісти хочуть декомунізувати популярне пиво

Активісти вже звернулися до Українського інституту національної пам'яті з проханням рекомендувати Харківському виробнику пива прибрати "знак якості СРСР" з етикетки пива "Жигулівське", передає"Харків live".

Звернення інституту нацпам'яті до виробника і перші його результати слід очікувати не раніше, ніж через місяць.

"мені начхати на активістів, я буду купувати це пиво мені подобається, ностальгія за якістю, адже було саме пиво", "А вибачте за запитання: ці активісти, десь працюють? Щось виробляють своїми руками? А чи мають інженерні думки на благо нашої країни? Якщо ні, то довбодятлам ніхто слова не давав.", "Назва теж зрада, все зрада, все декомунізувати разом з п'ятиповерхівкою і всім, що побудовано створено, народилося за часів Радянського Союзу. І ось тоді то заживемо!!! Ееех!", "Ці клоуни ще метро закопати запропонують, його комуністи будували", - пишуть українці в коментарях.

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