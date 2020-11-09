Активисты хотят декоммунизировать популярное пиво

Активисты уже обратились в Украинский институт национальной памяти с просьбой рекомендовать харьковскому производителю пива убрать "знак качества СССР" с этикетки пива "Жигулевское", передает "Харьков live".

Обращение института нацпамяти к производителю и первые его результаты следует ожидать не раньше, чем через месяц.

"мне начхать на активистов, я буду покупать это пиво мне нравится,ностальгия по качеству,ведь было именно пиво", "А простите за вопрос: эти АКТИВИСТЫ, где-то работают? Что-то производят своими руками? А имеют ли инженерные мысли на благо нашей страны? Если нет, то долбодятлам никто слова не давал.", "Название тоже зрада, все зрада, все декомунизировать вместе с пятиэтажксми и всем, что построено создано, родилось во времена Советского Союза. И вот тогда то заживём!!! Эээх!", "Эти клоуны ещё метро закопать предложат,его коммунисты строили", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.

Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".

Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".