У Харкові намагалися підірвати елеватор, який не використовується вже майже 30 років

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Newsroom Kharkov.

Так, за даними місцевих ЗМІ, у Харкові біля Південного вокзалу намагалися підірвати елеватор, який не використовувався з середини 90-х років, однак споруда не піддалося.

Слід зазначити, що в мерії міста демонтаж старої будівлі планували давно, і цей день був призначений на неділю, 18 жовтня. У Харкові перекрили частину вулиць і змінили маршрути руху громадського транспорту, щоб організувати потужний вибух.

В результаті після вибуху зерносховище було частково зруйновано, проте нових спроб підірвати решту вже не робили.

Місцеві ЗМІ нагадують, що елеватор почав функціонувати ще на початку минулого століття, сюди підвозили зерно по залізниці і в кінних візках. У 70-і роки він став частиною міського Комбінату хлібопродуктів № 2, але в 1995 році його зупинили, і будівля почала повільно руйнуватися.

В останні роки елеватор користувався популярністю у руферів (екстремалів, без страховки піднімаються на висотні конструкції, - ред.). У 2016 році тут загинув 22-річний хлопець, що зірвався з висоти вниз.

На опублікованих кадрах можна побачити потужний вибух, після якого вся округа опинилася в диму, в небі нависла хмара з пилу. Люди при цьому емоційно коментують те, що відбувається, вигукуючи "Ура!", а також низку образ на невідомо чию адресу.

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