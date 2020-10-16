Студенти влаштували "пінну вечірку" біля фонтану на площі Поезії в Харкові

Відео "розваг" молоді опублікували в групі "Наш Харків" в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Як видно на записі, не обтяжені вихованням "дітки" виливають у фонтан з підсвіткою чи то шампунь, чи то гель, що через кілька секунд заповнив фонтан білою густою піною. При цьому хлопець, який лив рідину у фонтан, виглядає досить задоволеним собою.

"Студенти вчора ввечері в черговий раз влаштували "пінний фонтан" на площі Поезії. Напевно, було дуже весело 🤪", - йдеться у підписі до відео.

Студенты вчера вечером в очередной раз устроили "Пенный фонтан" на площади Поэзии. Наверное было очень весело 🤪 Gepostet von Наш Харьков am Sonntag, 11. Oktober 2020

Така поведінка чимало обурила харків'ян.

"Якщо хоча б один раз заплатили за завдані збитки зі своїх "рідненьких", зароблених, бажання відпало б назавжди😱", "У нас муніципальна охорона тільки вміє інтелігентну молодь студентську зі священних газонів ганяти, а займатися псуванням майна і тими, хто смітять на вулицях, – це не її", "Ну чому в нашому місті стільки упирів? Звідки воно до нас лізе?", "Тепер за рахунок батьків все привести в порядок, щоб подумали, що дали дітям і як виховували? А діти в такому віці, що попрацювати на громадських роботах теж би не завадило – може, мозок запрацює", "ідіоти! А де ж наша доблесна поліція!?", "Дорослі діти, а тепер нехай батьки відповідають фінансово і в пристойний штраф, щоб улюблені дітки думали і відповідали", – обурюються в коментарях.

Кількома днями раніше студенти-першокурсники ХАДІ поцупили з парку Горького табличку-покажчик і похвалилися в соцмережах. Однак після резонансу вони повернули вкрадене на місце.

Нагадаємо, у мережі висміяли ремонт сходинок від депутатів округу в Харкові.

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