В Харькове пытались взорвать элеватор, который не используется уже почти 30 лет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Newsroom Kharkov.

Так, по данным местных СМИ, в Харькове возле Южного вокзала пытались взорвать элеватор, который не использовался с середины 90-х годов, однако сооружение не поддалось.

Следует отметить, что в мэрии города демонтаж старого здания планировали давно, и этот день был назначен на воскресенье, 18 октября. В Харькове перекрыли часть улиц и изменили маршруты движения общественного транспорта, чтобы организовать мощный взрыв.

В результате после взрыва зернохранилище было частично разрушено, однако новых попыток взорвать остальное уже не предпринимали.

Местные СМИ напоминают, что элеватор начал функционировать еще в начале прошлого века, сюда подвозили зерно по железной дороге и в конных тележках. В 70-е годы он стал частью городского Комбината хлебопродуктов № 2, но в 1995 году его остановили, и здание начало медленно разрушаться.

В последние годы элеватор пользовался популярностью у руферов (экстремалов, которые без страховки поднимаются на высотные конструкции, - ред.). В 2016 году здесь погиб 22-летний парень, который сорвался с высоты вниз.

На опубликованных кадрах можно увидеть мощный взрыв, после которого вся округа оказалась в дыму, в небе нависло облако из пыли. Люди при этом эмоционально комментируют происходящее, выкрикивая "Ура!", а также ряд оскорблений в неизвестно чей адрес.

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