Незважаючи на те, що Харків увійшов до "червоної" зони, транспорт у місті працюватиме в повному обсязі

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

За словами чиновника, контроль за дотриманням масочного режиму в транспорті істотно посилиться.

"У метро його контролюватимуть не тільки на входах на станції, а й на платформах і вагонах", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області Сергія Бірбасова, в батальйон поліції по роботі в метрополітені направлено підкріплення. Це поліцейські з територіальних підрозділів.

У коментарі виданню "Город Х" директор КП "Харківський метрополітен" В'ячеслав Стаматін зазначив, що у вагонах складно відстежити порушників, оскільки вагони непрохідні. Тому чергові по станції і поліція будуть уважно моніторити потік пасажирів метро у вестибюлі.

Раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України відправив до парламенту два законопроекти, якими пропонується змінити розміри штрафів за порушення санітарних норм для громадян України і для тих, хто зобов'язаний це контролювати. Штраф за те, що людина з'явиться в громадському місці без маски, або вона буде надіта на підборідді, вусі чи на лобі, складе 170 гривень. При повторному порушенні сума штрафу зросте до 255 гривень.

Для тих, хто зобов'язаний стежити за дотриманням карантинних норм в громадському транспорті або в магазині, штраф пропонується встановити в розмірі від 3400 до 5100 грн.

Нагадаємо, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у ХОДА придумали, як розвантажити лікарні із зараженими.

Також Politeka писала, що Кучера вивели з себе на засіданні, мат губернатора потрапив на відео.