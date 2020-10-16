На станції метро "Героїв праці" у Харкові активізувався цинічний злодій
Про те, що там орудує зловмисник, у телеграм-каналі "ТРУХА" повідомила матір потерпілої.
"Сьогодні близько 8.00 на станції метро Героїв праці між скляними дверима при вході саме в метро, у моєї дочки-підлітка якийсь мужик нахабно висмикнув телефон з передньої кишені толстовки, від'єднавши на ходу провідні навушники. Телефон був куплений три дні тому в подарунок, дочка дуууже засмучена", – пише жінка.
Коли дівчинка звернулася до співробітника поліції, виявилося, що буквально 10 хвилин тому аналогічний випадок стався на іншому виході з метро. Заяву в поліцію написали, проте якими будуть результати пошуку, потерпіла гадати не береться.
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Для того, щоб застерегти інших, харків'янка залишила прикмети злочинця:
"Чоловік на вигляд 30-40 років, худорлявої статури, одягнений в темно-синю куртку і штани того ж кольору, ну і, звичайно, в масці".
Раніше ми розповідали про те, що в селищі Мала Данилівка Харківської області чоловік, погрожуючи ножем, забрав гроші, які були в приватному будинку.
Зловмисник заволодів 5 млн грн, $60 тис., €35 тис. і гаманцем няні, яка в цей час була в будинку з двомісячною дитиною, зазначено в повідомленні правоохоронців.
Ми також писали, що в Харківській області сплячого чоловіка пограбували на вокзалі.
Інцидент стався на залізничній станції "Лозова", передає єдиний судовий реєстр.
Випадковий перехожий побачив, як до лавочки, на якій спав чоловік, підійшов незнайомець і попросив випити пиво, що стояло поруч. Переконавшись напевно, що чоловік спить, злодюжка спритно витягнув мобільник з кишені і пішов.
Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "позолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.
Як повідомляла Politeka, у Харкові троє хлопців вчинили наліт на магазин серед білого дня.
Також Politeka писала, що кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.