Єдиний курсант, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, В'ячеслав Золочевський отримав медаль "За військову службу Україні"

Вручив нагороду курсанту Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба керівник військового вузу генерал-майор Олександр Туринський, передає АрміяInform.

За інформацією журналістів, наказ про нагородження курсантів і членів екіпажу АН-26Ш президент України Володимир Зеленський підписав 6 жовтня.

Туринський побажав Золочевському якнайшвидшого одужання. Сам же курсант вже повідомив про те, що після лікування і реабілітації повернеться до рідного вишу.

"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю", - розповів В'ячеслав.

Він подякував усім, хто переживав за його здоров'я, відвідував під час лікування в госпіталі і підтримував його і сім'ю.

Раніше юнак говорив, що в момент катастрофи його буквально викинуло з літака, що і врятувало йому життя.

"Я сидів на другому робочому місці. Раптом почався нахил, я вдарився головою, був у відключці. Коли отямився, все було, як у фільмі жахів", – згадував він. Уламки фюзелажу врятували В'ячеслава від опіків.

Мало хто знає, що батько курсанта Віталій Золочевський – теж льотчик. Він тричі потрапляв в авіакатастрофи.

"Я падав три рази. Те, що син вижив, - це говорить про те, що він син свого батька", - розповів Віталій Золочівський виданню "Сегодня".

Як відомо, увечері 25 вересня військовий літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб: сім офіцерів і 20 курсантів. Вижив лише В'ячеслав Золочевський

Через кілька днів після трагедії в мережі з'явилася візуалізація останнього польоту Ан-26 з курсантами, а також другого Ан-26, який успішно приземлився в Чугуєві незадовго до катастрофи.

Нагадаємо, стали відомі перші результати розслідування катастрофи Ан - 26 під Харковом.

Як писала Politeka, вбита горем мама харківського курсанта звернулася до сина, фото.

Також Politeka повідомляла, що тисячі українців вийшли провести в останню путь загиблих під Харковом курсантів.