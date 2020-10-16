У Харкові пасажирів висадили з громадського транспорту через перевірки поліції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Харків Life".

Так, відомо, що зранку 16 жовтня з тролейбуса №24 висадили пасажирів на проспекті Ландау, тому що на наступній зупинці поліція влаштувала перевірку на дотримання "ліміту" з кількості пасажирів.

"Далі пішки. А як починається ваш ранок?" - йдеться в підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як пасажири виходять з тролейбуса і йдуть пішки.

Як відомо, з понеділка, 19 жовтня, Харків офіційно опиниться в "червоній" зоні у зв'язку з поширенням китайського вірусу. Так, у "червоній" зоні опинилися Харків, Люботин, а також також Богодухівський, Лозівський і Першотравневий райони.

У "помаранчеву" зону потрапили всі інші міста та райони Харківщини. Жоден з районів області не потрапив у "жовту" зону.

З 19 жовтня транспорт працюватиме в звичному режимі. Заклади громадського харчування мають закриватись о 20:00, як і ТРЦ. Також закриваються кінотеатри, фітнес-центри і спортзали.

Слід зазначити, що за останню добу на Харківщині - 544 нових випадки зараження вірусом, чотири людини померли.

Нагадаємо, Харківщина стала "головною за вірусом" в Україні, антирекорди б'ються день за днем.

Як повідомляла Politeka, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

Також Politeka писала, що під Харковом десятки дітей піддалися небезпеці зараження вірусом.