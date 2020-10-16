Сини Геннадія Кернеса Данило і Родіон розповіли про стан їхнього батька, який проходить лікування від китайського вірусу в клініці "Шаріте"

Вони спростували чутки про інсульт і погіршення самопочуття батька в інтерв'ю виданню "Страна".

За словами Родіна, Кернес зараз у відмінному стані, і його здоров'ю нічого не загрожує.

Що стосується чуток про інсульт і кому, то, як зазначив Данило, це – "маніпуляція опонентів, яким більше нічого робити, окрім як спекулювати на його здоров'ї".

Він додав, що рішення відправити батька до Німеччини було ухвалено на сімейній раді. Сам чиновник нібито нікуди летіти не хотів, запевняючи, що його все влаштовує в Харкові, і "кіпішував".

Однак родичі вирішили інакше через ускладнення, викликані вірусом.

"У 2014 році, коли в нього стріляли, куля прошила легеню дуже сильно. Куля, коли увійшла, залишила в легкому дірку в 2 мм, а на виході – виходить дірка розміром з кавун. Вилетіло десь кілограмів три м'яса. Вся ділянка на вильоті – легеня. Саме це поранення було причиною, чому ми наполягли на перельоті в "Шаріте". У нього була слабка легеня, плюс вірус... і потрібна була допомога лікарів, щоб його зберегти", - пояснив Данило.

Зараз, стверджують сини, мер Харкова у хорошому стані.

"Він набирається сил для майбутньої активної роботи. Я летів з ним у літаку і до цього дня перебуваю з ним у Берліні. І з того моменту бачу щоденні поліпшення. Ми регулярно спілкуємося з лікарями, які явно відзначають позитивну динаміку, задоволені ходом лікування і здивовані швидкістю його відновлення", – підкреслив Родіон.

У зв'язку з тим, що у Кернеса була важка форма пневмонії, йому ще складно розмовляти. Тому навіть близьким родичам лікарі не рекомендують турбувати його довгими розмовами.

Діти мера підкреслили, що клініка "Шаріте" не роздає інформацію наліво і направо про стан своїх пацієнтів. Листи ж з лікарні, фото яких публікував Родіон у соцмережах, з повідомленням про те, що Кернес йде на поправку, – справжні:

""Клініка "Шаріте" писала таких всього два листи за всю свою історію: Кернесу та Олексію Навальному. За великим рахунком, якщо з ним щось буде не так, я навіть не уявляю, які збитки будуть в суді для цієї клініки".

Що стосується відсутності хоч якихось відео або хоча б фото, які підтвердили б, що Кернес йде на поправку, то Данило зазначив, що зараз батько схожий на Енштейна: "зарослий, з жахливою бородою", а в такому стані себе знімати він не дасть, тому що "педантично ставиться до зовнішності".

Що стосується місцевих виборів і необхідності давати присягу в разі перемоги, то сини запевнили, що на той час батько точно повернеться в місто і зробить все, як годиться.

"Сумнівів, що він це зробить, немає. Він буде на присязі", - відповів Родіон.

Зараз же чиновник, за словами синів, "дуже злий і агресивний" через незліченні чутки і спекуляції політичних опонентів на темі його самопочуття.

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