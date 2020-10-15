На Харківщині поліція посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень через постійно зростаючу кількість нових випадків зараження

Як передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області, посилено контроль за дотриманням заборони роботи розважальних закладів і закладів громадського харчування після 22:00 і до 7:00, концертів і дискотек, прийомом відвідувачів у торгово-розважальних закладах, кінотеатрах, відвідуванням навчальних закладів. Релігійні заходи повинні проводитися тільки за умови перебування не більше однієї людини на 10 квадратних метрах площі будівлі.

За порушення правил карантину громадянам загрожує як адміністративна, так і в деяких випадках кримінальна відповідальність.

Минулого тижня поліція почала більш активно перевіряти і дотримання карантину в громадському транспорті. Так, очевидці повідомили в соцмережах, що правоохоронці оштрафували водія тролейбуса за перевищення кількості пасажирів.

Перевірці піддалися і маршрутки. Правоохоронці стежать не тільки за кількістю людей в салоні, але й за тим, чи були ті в масках.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують підвищити штрафи за недотримання карантинних приписів. За одне порушення карантину з підприємців можуть стягнути від 31 до 51 тисячі гривень.

За словами народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, відповідний законопроект внесуть на розгляд Ради вже на наступній сесії.

За останню добу на Харківщині виявлено 651 новий випадок зараження, три людини померли. Регіон стабільно закріпився на другому місці за кількістю хворих після Києва. Трійку лідерів замикає Львівщина.

Нагадаємо, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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