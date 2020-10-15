У Харкові витратять мільйони на облаштування чергового парка

Цього разу мова йде про благоустрій території зеленої зони навпроти вулиці Харківських Дивізій, 9, передає KHARKIV Today з посиланням на систему державних закупівель ProZorro.

Там вже з'явився тендер на 5390541 гривень, оголошений Департаментом комунального господарства Харківської міської ради.

Згідно тендерної документації, працівники демонтують асфальтові та щебеневі покриття, бруківку, бортові камені, водопровідні колодязі, залізобетонні колектори, розберуть і приберуть світильники з люмінесцентними або ртутними лампами, вивезуть сміття.

Потім в планах – вирівнювання ділянки, установка нових покриттів, 12 паркових опор, заземлювачів, а також прокладка мідного кабелю і сталевих труб.

На місці будівництва з'являться 22 урни і шість паркових лавок.

Аукціон відбудеться в п'ятницю, 16 жовтня, а завершити всі роботи переможець тендеру повинен буде до 31 грудня наступного року.

"Гепа хоче максимум в могилу забрати", "ну навіщо ви так?? Люди, у нас найкрасивіше місто, і лавочки вам ставляться, щоб спати під ними взимку", "краще б тести на ковід були", "можна п'ятиповерхівку купити всю навпроти цього парку і зробити там свій парк з блекджеком і повіями за ці гроші. Ще й залишиться)", - реагують на плани міської влади користувачі в соцмережах.

Раніше ми писали про те, що в Харкові витратять 46 мільйонів гривень на ремонт Гімназійної набережної, яку вже упорядковували минулого року.

Нагадаємо, у Кернеса спустять 150 мільйонів на чергову реконструкцію.

Як повідомляла Politeka, улюблене дітище Кернеса прикрасять "золотими" диванами.

Також Politeka писала, що у Харкові спустять мільйони на ремонт лавочок Кернеса.