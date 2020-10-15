У Харківській області з'являться мобільні бригади лікарів для допомоги пацієнтам з китайським вірусом удома

У ХОДА вирішили змінити алгоритм лікування хворих на коронавірус на початковому етапі захворювання, передає KHARKIV Today.

За словами заступника голова Харківської облдержадміністрації Тараса Пастуха, зараз гостро не вистачає лікарів-інфекціоністів, і ця ситуація змушує владу змінювати підхід до боротьби з вірусом.

коронавирус, врачи, больница

"Шукаємо гроші для придбання концентраторів і апаратів ШВЛ. Найскладніше – інше. Місця можемо розгорнути, закупити концентратори. Завтра область отримає понад 37 мільйонів на проведення кисню. Але у нас не вистачає лікарів, які надають допомогу в реанімації. Лікарів критично не вистачає. Розробляємо новий алгоритм. Створення мобільного парку обладнання, щоб лікарі первинної ланки надавали допомогу вдома – ставили крапельниці, кисневі концентратори. Таким чином ми зможемо в більшій кількості надавати допомогу на початковому етапі хвороби. Тоді людині не потрібна буде палата інтенсивної терапії, якщо вона буде на кисні", – заявив він на сесії в облраді під час звіту про епідситуацію.

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коронавірус, медики

За останню добу на Харківщині зафіксовано 651 новий випадок зараження. Голова ХОДА Олексій Кучер раніше говорив про те, що Харківщина за показниками навіть не в "червоній", а в "чорній" зоні.

Раніше ми писали про те, що Кучер посварився першим заступником голови облради Володимиром Скоробогачем через взаємні звинувачення в провалі контролю над ситуацією з поширенням вірусу.

Нагадаємо, Полякова "зійшлася" з Кучером через скандальний концерт у Харкові.

Як повідомляла Politeka, у Харкові вирішили, що робити з дітьми та канікулами.

Також Politeka писала, що на Харківщині заборонили виступ легендарного гурту.