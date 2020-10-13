Через збій у системі жінка ледь не нарвалася на штраф

Мешканка Харкова, сплативши проїзд через E-ticket, потрапила в неприємності

Про те, що сталося о пів на восьму ранку у вівторок, 13 жовтня, в трамваї №23 на зупинці Автогенна, розповіли в телеграм-каналі «ХС Харків».

"Мене схопили два амбали, нібито за несплату проїзду. Хоча я оплатила через е-тікет. Вони забрали у мене проїзний і не відпускали. Витягли на зупинці. Я сказала, щоб мене не чіпали, і викликала поліцію", - йдеться в публікації.

Приїхавши за вказаною адресою, патрульні, зі слів пасажирки, намагалися зробити її винною у всьому, щоб надалі вона сплатила штраф. Однак вона зажадала перевірити проїзний. І, як виявилося, проїзд дійсно був оплачений, просто в системі стався якийсь збій.

Однак дії поліції і "контролерів" не на жарт обурили харків'янку.

"Тільки одне запитання – чи має право така "перевірка" хапати людей, як злочинців і, нічого не пояснюючи, вимагати штраф?! Навколо люди, природно, дивилися і навіть не втрутилися, хоч я і кричала! Ось такі реалії. Будьте обережні, відразу викликайте поліцію і нічого не платите!",- підсумувала вона.

Тут же розміщені і пара фотографій лисих чоловіків міцної статури, які стоять на зупинці.

Раніше ми писали про те, що водій маршрутки виставив з салону пенсіонерку, яка відмовилася платити за проїзд. У свою чергу вона пригрозила йому розплатою, знявши чоловіка на телефон.

Нагадаємо, харківських водіїв попередили про прийдешні незручності.

Як повідомляла Politeka, у Харкові життя пасажира маршрутки обірвалося на очах у людей.

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