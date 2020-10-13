Два цехи вже відправили на карантин

На харківському заводі зафіксували спалах коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KHARKIV Today.

Так, анонімні джерела місцевих ЗМІ повідомили, що два цехи державного підприємства "Харківський бронетанковий завод" закрилися на карантин через спалах коронавірусу.

Інформацію про спалах COVID-19 підтвердили в приймальні керівника підприємства.

"Цехи не працюють з п'ятниці, закриті мінімум на 10 днів. Але у працівників інших цехів теж немає ніякої гарантії, що завтра вони зможуть потрапити на роботу", - розповів один зі співробітників бронетанкового заводу.

Як відомо, Харківський бронетанковий завод знаходиться на вул. Великій Панасівській, 222. Це державне підприємство бронетанкової промисловості України, яке здійснює виробництво, ремонт, технічне обслуговування, переобладнання і модернізацію бронетехніки.

Раніше повідомлялось, що директор Департаменту по утворенню Харківської міської ради Ольга Деменко заявила, що дітей не відправлятимуть на канікули, поки немає відповідного наказу від Міністерства освіти. За словами Деменко, до офіційного наказу Міністерства освіти або Кабінету міністрів України школи Харкова продовжать навчання у звичайному режимі.

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