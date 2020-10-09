Люди в паніці вибігають на вулицю

Масштабна пожежа охопила дах будинку на вул. Чоботарській, 7

На записі, опублікованому в соцмережах, видно, що вогонь вирує по всій поверхні, передає Politeka.net.

"На Чеботарській оголошена третя категорія пожежі 🔥 горить дах житлового будинку. Це вже не жарти. На такий кипиш зазвичай півміста з'їжджається... 🚒 «,- йдеться у підписі до відео на сторінці» ТРУХА Харків " у соціальній мережі Instagram.

Про причини пожежі поки що не повідомляється. За словами містян, дим від пожежі видно навіть з центру.

Зазначимо, що за останню добу це не перша пожежа. Так, близько третьої години ночі на парковці біля одного з багатоквартирних будинків у Лозовій спалахнув вогонь. Як з'ясувалося пізніше, там горіло три автомобілі.

Виявилося, першим загорівся Lexus, який належить кандидату на посаду міського голови Лозової від Партії "Слуга народу" Олексію Криворучку. Потім вогонь перекинувся на два сусідніх автомобілі-ВАЗ-2103 і Toyota Camry.

За словами очевидців, вогонь сягав висоти другого поверху будівлі, розташованої по сусідству.

Сам господар елітного позашляховика вважає, що це був умисний підпал.

Ми також писали про те, що в мережі показали наслідки пожеж на Харківщині з висоти пташиного польоту. Десятки чорних територій і знищені екосистеми – результат не тільки спалювання сміття, а й умисного підпалу.

Одна з таких пожеж накоїла чимало біди в селищі Жихар під Харковом. Там хтось підпалив очерет, а сильний вітер перекинув вогонь на будинки, один з яких згорів.

Нагадаємо, українському адвокату спалили авто.

Як писала Politeka, масштабна пожежа спалахнула між двома АЗС у Харкові.

Також Politeka повідомляла, що житель Харкова підпалив власну квартиру.