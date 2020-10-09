Щодня на Харківщині горять десятки гектарів сухостою, знищуючи все живе на своєму шляху

Масштаб катастрофи показали з висоти пташиного польоту, а відео опублікували в групі "Харківські Будні" в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

На кадрах видно, як вогонь вирує на відкритих територіях, розноситься вітром на сотні метрів. Рятувальники гасять пожежі практично цілодобово, намагаючись не допустити їх поширення на житлові будинки.

За останні дні пожежа знищила гектар молодого лісу у Вовчанському районі та десятки гектарів сухостою. Кількість викликів у пожежників на добу зашкалює.

За словами помічниканачальника ГУ ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, найчастіші причини надзвичайних ситуацій – спалювання сміття, необережне поводження з вогнем, а також умисний підпал.

За прошедшие сутки в экосистемах Харьковской области произошло более 80 пожаров. Gepostet von Харьковские Будни am Donnerstag, 8. Oktober 2020

Раніше ми розповідали про те, що 7 жовтня масштабна пожежа розбушувалася в селищі Жихар, де невідомі підпалили очерет. Поривчастим вітром вогонь стрімко поширювався в різних напрямках і встиг охопити один житловий будинок площею 100 квадратних метрів і чотири інших споруди.

Гасіння пожежі тривало майже півтори доби. На щастя, обійшлося без жертв, проте одному рятувальнику під час ліквідації вогню стало погано.

Ми також писали про те, що в ніч на 9 жовтня в Лозовій згоріли три автомобілі. Виявилося, що першим спалахнув Lexus кандидата в мери міста від партії "Слуга народу", після чого вогонь перекинувся на сусідні машини – ВАЗ і Toyota Camry.

Нагадаємо, нова небезпека чекає Харківщину на кордоні з Росією.

Як писала Politeka, Харківщину охопили масштабні пожежі, рятувальники збилися з ніг.

Також Politeka повідомляла, що запах гару труїть харків'ян, повітря сильно забруднене.