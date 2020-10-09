У Харківській міськраді інформацію про недієздатність Геннадія Кернеса, який лікується в Шаріті, назвали маячнею
Прес-секретар мерії Юрій Сидоренко на брифінгу 9 жовтня спростував всі чутки про те, що у градоначальника був інсульт, і він не може говорити, передає "Depo. Харків".
"Ніякого інсульту, ніякої втрати мови. Все в головах політичних опонентів", - заявив він.
Сидоренко нагадав, що 8 жовтня громадський діяч й адвокат Анатолій Родзинський заявляв про поганий стан чиновника, апелюючи інформацією, отриманою нібито з Шаріте.
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"У "Шаріте" ніхто б з ним не розмовляв. Він не брат, не сват і навіть не собачка чинного мера", – сказав, як відрізав, представник мерії.
Він також повідомив про те, що незабаром Кернес повернеться додому. Щоправда, конкретні дати не прозвучали:
"На даний момент чекаємо, дуже сильно чекаємо, коли він повернеться. Нам кажуть, чекати залишилося недовго".
За його словами, сесія міськради може бути оголошена в будь-який момент. Право скликання є не тільки у мера, а й у людини, яка виконує його обов'язки.
"Повноваження депутатів цього скликання тривають до того, як набудуть чинності повноваження депутатів наступного скликання, це нескоро, тому сесія може бути зібрана в будь–який момент, тим більше, що бюджет потрібно приймати", - прозвучало на брифінгу.
Як відомо, Геннадій Кернес перестав з'являтися на публіці після Дня міста 23 серпня. З 10 вересня він взяв лікарняний, а незабаром стало відомо, що стан чиновника погіршився.
16 вересня його літаком доставили в Берлін, де в клініці "Шаріте" він проходить лікування від COVID-19.
Нагадаємо, у скільки обійшовся переліт і лікування Кернеса.
Як повідомляла Politeka, харків'яни обурилися терміновою евакуацією Кернеса до Німеччини.
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