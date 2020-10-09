Відомий харківський лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів, коли, на його думку, заспокоїться китайський вірус

Доктор припускає, що хвороба піде на спад або коли більше 60% людей перехворіють цією заразою, або ж коли з'явиться недорога безпечна вакцина. Про це він розповів на своєму сайті, відповідаючи на запитання читачів.

"За моїми розрахунками, якщо буде ефективна вакцина, то це все закінчиться до кінця 2022 року. А якщо не буде, то, швидше за все, теж закінчиться до кінця 2022 року. До цього часу у нас буде факт колективного імунітету, а коронавірус стане тим захворюванням, до якого ми будемо ставитися точно так само, як до грипу. Він буде до нас приходити, викликати локальні спалахи, косити свої жнива з жертв. Швидше за все, саме так і станеться", – зазначив Комаровський.

Раніше він був упевнений, що пандемія стихне до 1 травня цього року, максимум – до 1 червня, проте надії на ультрафіолет і відкритий простір себе не виправдали.

На думку лікаря, експерти переоцінили можливість контактної передачі вірусу і недооцінили передачу хвороби через повітря, здатність вірусу накопичуватися в повітрі і залишатися в ньому тривалий час, якщо в приміщенні немає адекватного повітрообміну. Адже ті ж кондиціонери просто ганяють повітря, але не очищають його.

Суттєве зростання захворюваності в нашому регіоні буде після початку опалювального сезону, припускає доктор:

"Серйозний підйом захворюваності буде, принаймні, в наших краях, після початку опалювального сезону. Як тільки ми закриємося в приміщеннях, припинимо провітрювати і станемо обігріватися, тут же впаде вологість повітря, вірус буде цілодобово зберігатися в цьому повітрі, і хворітиме більша кількість людей".

Нагадаємо, Комаровський прибув до Харкова й "обрадував" городян:"Ми захворіємо всі".

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