Співробітники Державної прикордонної служби України разом з рятувальниками загасили дві пожежі, що перекинулися через кордон з території Росії

Про це повідомило Східне регіональне управління ДСНС на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Спочатку наряд відділу "Дергачі" на камерах відеоспостереження неподалік від села Ветеринарне побачив пожежу, що розгорілася на території Російської Федерації. Сильний вітер сприяв тому, що вогонь дуже скоро перекинувся на територію України.

Потім прикордонники виявили пожежу вже на території України неподалік від Одноробівки: за кілометр від кордону горіла лісосмуга.

Спільно з пожежниками співробітники ДСНС ліквідували вогонь.

Тим часом на території Харківщини продовжують вирувати пожежі, які знищують сотні гектарів сухастою і завдають величезної шкоди екосистемам. Так, тільки за 8 жовтня в регіоні вигоріло понад 130 гектарів площ.

Від пожеж постраждали і жителі селища Жихар в Основ'янському районі Харкова. Підпал сухого очерету обернувся масштабною НП, в результаті якої було знищено кілька житлових будинків, а людей довелося евакуювати із зони лиха.

У ліквідації вогню брали участь 15 пожежних автоцистерн та 55 чоловік особового складу ДСНС, місцева пожежна команда селища Васищеве, пожежний потяг, три автоцистерни для підвезення води комунального підприємства, три пожежні автоцистерни Жовтневого лісгоспу. За попередніми оцінками, вогонь поширився на площу 30 гектарів.

Враховуючи велику площу пожежі, на допомогу рятувальникам прибули волонтери громадської організації "Цивільний повітряний патруль", які, патрулюючи своїми літаками навколишню територію, повідомляли про напрям поширення фронту полум'я та нові осередки загорянь.

Нагадаємо, у Харкові двірники палять траву і листя прямо під житловими будинками.

Як писала Politeka, Харківщину охопили масштабні пожежі, рятувальники збилися з ніг.

Також Politeka повідомляла, що запах гару труїть харків'ян, повітря сильно забруднене.