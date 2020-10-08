Харківчани скаржуться на забруднення повітря через підпалення сухої трави

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Харків Life".

Так, жителі Харкова інформують, що двірник підпалив листя і траву. При цьому на запитання про те, навіщо він це робить, той відповів, що йому просто нікуди це дівти. Інцидент стався на вул. Танкопія, 17.

"А ви питаєте, чому таке брудне повітря і пожежі", - йдеться в повідомленні.

При цьому в коментарях до новини наголошують, що цілком можливо, що двірнику дійсно нікуди дівати листя та траву, і це вже питання до влади.

"Так а відповів двірнику хтось? Куди листя дівати?", "І пожежі в Харківській області явно не через них", "Восени ставляться причепи, в які двірники збирають листя, а в подальшому їх вивозять. Питання до влади, чому до цих пір немає цих причепів ", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині за добу виникло 48 загорянь на площі близько 18,5 гектарів. На тлі цього ГУ ДСНС у Харківській області звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Нагадаємо, масштабна пожежа впритул підібралася до Харкова, горять житлові будинки: кадри з місця НП.

Як писала Politeka, ураган обрушився на Харків, є постраждалі.

Також Politeka повідомляла, що запах гару труїть харків'ян, повітря сильно забруднене.