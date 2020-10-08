Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до влади Харкова з приводу загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус у регіоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на брифінг міністра.

Так, Степанов звернувся до організаторів концерту української співачки Ольги Полякової в Харкові - місті, яке знаходиться в "жовтій" зоні.

Він наголосив, що за минулу добу в регіоні було виявлено понад 500 нових випадків інфікування на COVID-19.

"Звертаюся до місцевої влади, до організаторів концерту: ці цифри вас не лякають кожен день? Ви ж точно бачите, яка у вас кількість ліжок у лікарнях заповнюється кожен день через COVID-19. Ви ж точно знаєте, в яких умовах у вас працюють лікарі. Мені здається, принаймні, повинні знати. В яких умовах працює швидка, кожен день везучи важких хворих в лікарні", - зауважив глава МОЗ.

Як відомо, 3 жовтня у Харкові відбувся концерт Полякової. Організатором заходу була місцева адміністрація, яку очолює Тетяна Цибульник. На афішах саме вона від імені команди мера Харкова Геннадія Кернеса запрошувала харківчан на виступ співачки. За даними місцевої поліції, на концерті зібралося понад 2 тисячі людей. Наразі масовий захід розслідують за статтею "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь".

Нагадаємо, Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.