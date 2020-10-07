Такі суми не всім по кишені

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив суму, яка потрібна, щоб вилікувати хворого з китайським вірусом з ускладненнями

Про це він повідомив під час прес-брифінгу, частиною якого поділився телеграм-канал "ВЕХА Харків".

"У тарифі, який ми перераховуємо всім без винятку лікарням, які працюють з COVID-19, коли ми його прораховували, там враховані: перша частина - що у нас є 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті в лікуванні COVID-19. Друга частина - це лікарські засоби та медичні вироби, які необхідні для лікування хворого COVID-19. Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума - від 45 000 гривень. Ліки включені в тариф. Це те, що ми переводимо лікарям", – пояснив міністр.

Зазначимо, що на Харківщині епідеміологічна ситуація погіршується з кожним днем, і станом на 7 жовтня регіон вийшов на друге місце після Києва за кількістю заражених. Тільки за останню добу виявлено 685 нових випадків захворювання. 10 людей померли.

Всього з початку пандемії вірус діагностували у 22136 осіб.

Незважаючи на тривожну статистику, харків'яни продовжують ігнорувати всі правила карантину, не дотримуються масочного режиму і з задоволенням ходять в місця масового скупчення людей.

Так, Уу Харкові вже третій день гримить скандал навколо концерту Ольги Полякової до Дня вчителя, який пройшов на шкільному стадіоні в Новобаварському районі міста. На нього прийшли близько двох тисяч осіб, причому серед публіки було чимало дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

Нагадаємо, у Харкові ситуація з вірусом досягла апогею.

Як писала Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що харків'яни тотально ігнорують правила карантину, лякаюче відео.