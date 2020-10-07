У Харкові загострилась ситуація з коронавірусом, і в лікарнях майже закінчились місця для хворих на Covid-19

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Суспільне".

Так, у диспансері радіаційного захисту населення, одному з опорних пунктів для прийому хворих, закінчились вільні місця для пацієнтів з коронавірусом. Нових хворих медичний заклад поки що не приймає.

Директорка диспансеру Ірина Пирогова розповіла, що у відділення вже навіть довелось ставити додаткові ліжка.

"У нас відділення розраховане на 110 людей, на сьогодні перебуває 121 пацієнт, приставлені додаткові ліжка. В реанімації стабільно дев'ять людей, хоча в нас реанімація розрахована на шість пацієнтів, але є дев'ять кисневих точок, і до них вони підключені", - сказала Пирогова.

Як відомо, диспансер радіаційного захисту населення — це одна з опорних лікарень Харківщини у боротьбі з коронавірусом. Він почав приймати хворих з 22 червня, попри протести чорнобильців.

Станом на 7 жовтня у Харківській області захворіла рекордна кількість людей — 687. Померло 10 людей — такої великої кількості летальних випадків такод донині в регіоні не фіксувалось.

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