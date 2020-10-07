За два роки на цю дорогу піде без малого 100 мільйонів

У Харкові витратять десятки мільйонів гривень на ремонт Гімназійної набережної, капітальний ремонт якої проводили минулого року

Тендер на на 46 мільйонів гривень оголосив Департамент будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради, повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на сайт ProZorro.

За цю суму збираються ремонтувати дорогу від Московського проспекту до Нетеченської набережної.

Розслідувачі відзначають, що в минулому році цю дорогу капітально відремонтували, причому ремонт проводили на покритті, яке було в хорошому стані і не "кричало" про ремонт у першу чергу.

"Тоді цей самий Департамент підписав з ТОВ "Паркінг" договір на капітальний Гімназійної набережної. Вартість договору була 46,3 млн. грн", - йдеться в публікації.

До кінця 2021 року підрядник повинен був виконати всі роботи: облаштувати дорожнє покриття, зробити тротуари, відремонтувати зливову каналізацію і нанести позначку. За роботи міськрада заплатила 27,2 млн.грн.

Поки одні вулиці ремонтуються по енному колу, інші не бачили дорожньої техніки дуже давно, і там утворилися величезні вибоїни.

Так, в телеграм-каналі "ВЕХА" вирішили продемонструвати всю глибину ям біля станції метро "Київська", використавши в якості мірила п'ятилітрову пластикову пляшку.

"Ось тільки фонтану не вистачає, ви не знаходите?", – іронізує автор публікації, натякаючи на те, що в Харкові мерія не шкодує грошей на фонтани, зате не знаходить їх на ремонт дорожнього покриття.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

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