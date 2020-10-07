На Харківщині бюджетники вже другий місяць сидять без зарплати

За словами голови профспілки вчителів однієї зі шкіл Валківського району, співробітники бюджетної сфери не отримували чесно зароблені гроші з кінця серпня. Про це жінка на умовах анонімності розповіла виданню KHARKIV Today.

Аванс і зарплату за вересень, а також аванс за жовтень вчителі та інші бюджетники поки не отримали.

Причиною такого становища люди називають відсутність керівників району. Слова вчителів підтвердили в РДА.

Там розповіли, що 2 вересня главу адміністрації, який має право фінансового підпису для виділення грошей на зарплати, звільнили. Заступника, який би зробив це замість нього, теж немає, оскільки ще на початку червня голова РДА подав документи в ОДА на його затвердження, проте жодної відповіді не отримав і до звільнення працював без заступника.

Співробітники райдержадміністрації розповідають, що раніше ходили чутки про те, що в уряді розглядалися певні кандидатури на посаду голови РДА, проте нікого так і не затвердили.

За останньою інформацією, кандидатуру затвердять у Кабміні 7 жовтня.

"Правда це чи ні, ми не знаємо. Призначити голову обіцяють у п'ятницю, 9 жовтня, або понеділок, 12 жовтня, відповідно", - повідомили журналістам у РДА.

В адміністрації розглядали питання про надання права фінансового підпису іншій людині, проте юристи в один голос заявили, що це неможливо.

Тим часом зарплата за серпень досі не виплачена не тільки працівникам сфери освіти та культури, а й медикам, соцзахисту, співробітникам райради та адміністрації, а також іншим бюджетникам. Розмір заборгованості поки що не озвучується.

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