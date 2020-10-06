Заражені китайським вірусом громадяни зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня

До людей, які в цей період потраплять у лікарню з підступним діагнозам, прибудуть виїзні бригади. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов піл час брифінгу у вівторок, 6 жовтня, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

"Всі правила проведення виборів затверджені Постановою Уряду № 846 від 22 липня. Ними передбачається, що вибори пройдуть навіть на територіях з червоним рівнем епіднебезпеки. Також передбачено, що людина на самоізоляції може подати відповідну заяву до 20:00 п'ятниці перед виборами, щоб до неї приїхали, і вона змогла проголосувати з дому. Люди, які перебувають у лікарнях, будуть голосувати в лікарнях також за допомогою виїзних бригад", – заявив глава МОЗ.

Чиновник також нагадав про те, що в день виборів на всіх виборчих дільницях буде посилено контроль за дотриманням карантинних заходів. Так, виборців впускатимуть на дільниці для голосування лише в масках, слідкуватимуть за соціальною дистанцією та використанням індивідуальних ручок у кабінках.

Якщо на ділянку прийде людина з симптомами коронавірусу, на ділянці повинна бути передбачена окрема кабінка.

Також на кожній ділянці обов'язковий антисептик, кошти на які повинні виділити місцеві бюджети.

Як відомо, на даний момент Харківська область знаходиться в "помаранчевій" зоні за рівнем захворюваності. За останню добу вірус виявлений у 481 жителя, вісім осіб померли. Всього китайським вірусом в регіоні заразилися 21 445 жителів. Померли з початку пандемії від ускладнень вірусу 383 людини.

Нагадаємо, харків'яни тотально ігнорують правила карантину.

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