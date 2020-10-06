Люди не стримують сліз

У Харкові прощаються з жертвами аварії військового навчального літака Ан-26Ш під Чугуєвом

Жалобні заходи проходять на площалі Свободи, передає Politeka.net з посиланням на прямий ефір "ТСН". Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Як видно на записі, у катафалків з тілами загиблих вишикувалися по шість дев'ять, які виносять з машин труни.

Першим до місця прощання несуть тіло майора Богдана Кишені, командира авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, навчально авіаційної бригади Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Його, а також старшого лейтенанта Ашрафа Мсую і прапорщика Євгена Іванова поховають у Чугуєві.

Біля спеціальних постаментів труни чекають побратими і родичі загиблих.

Загалом же, ховати членів екіпажу і курсантів будуть у різних місцях – там, де вирішили їхні рідні. За попередньою інформацією, тіла родичам доставлять додому літаками в 11 регіонів України.

На церемонію прощання приїхав і президент України Володимир Зеленський.

У Харкові прощаються із загиблими в авіатрощі під Чугуєвом курсантами та військовими Сьогодні у Харкові на Площі Свободи в останню проводжають 25 загиблих в авіакатастрофі Ан-26. У церемонії прощання з курсантами та військовими бере участь президент України Володимир Зеленський. Gepostet von ТСН am Montag, 5. Oktober 2020

У зв'язку з жалобними заходами рух у центрі Харкова перекрито.

Провести курсантів і пілотів літака в останню путь прийшли і тисячі простих харків'ян, багато з яких не приховують своїх сліз.

«"Хлопцям вічна пам'ять. Вся Україна сумує", "Вічна пам'ять! Не передати словами, тільки сльози. Тримайтеся, батьки", "Вічна пам'ять", - пишуть у коментарях у соцмережах.

Як відомо, увечері 25 вересня військовий літак Ан-26 зазнав аварії біля Чугуєва. Він здійснював навчальний політ. На борту перебували 27 осіб: сім офіцерів і 20 курсантів. Вижив тільки один курсант В'ячеслав Золочівський, який зараз перебуває на лікуванні в госпіталі.

Нагадаэмо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама Харківського курсанта звернулася до сина, фото.

Також Politeka повідомляла, сім'ї загиблих під Харковом курсантів отримають компенсації.