Концерт Ольги Полякової у Харкові до Дня вчителя обростає новими скандалами

Так, журналісти нагрянули до голови Новобаварської райдержадміністрації Тетяни Цибульник на роботу, щоб поспілкуватися з приводу такого масового заходу в період розгулу епідемії, проте їх "гаряче" зустрів охоронець.

Відео спілкування преси та чоловіка в уніформі, який навіть на поріг людей не пусти, опублікував телеграм-канал "ВЕХА".

На кадрах охоронець штовхає оператора з камерою і вимагає у журналістів відійти від дверей, тому що "у нас коронавірус". Однак на запитання однієї з дівчат, чому він без маски, чоловік відповів, що маску "тільки зняв".

Охоронець намагається закрити двері, пообіцявши зателефонувати керівництву і покликати кого-небудь з начальства. Пізніше виявилося, що Цибульник та її заступники "на нараді".

Зазначимо, що голова РДА була на концерті, і відповідне фото є на сторінці Новобаварського району в соціальній мережі Фейсбук. Поруч з нею можна помітити і першого заступника мера Ігоря Терехова.

На фото Тетяна Цибульник – крайня зліва.

Концерт за участю Ольги Полякової відбувся 3 жовтня на стадіоні ДЮСШ №5 і був подарунком мера і кандидата на пост міського голови Харкова Геннадія Кернеса до Дня вчителя.

Незважаючи на те, що Харків знаходиться в "помаранчевій" зоні по захворюваності на китайський вірус, на захід прийшли тисячі харків'ян, в тому числі і з дітьми, більшість з яких наплювали на масочний режим і соціальну дистанцію.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

Нагадаємо, Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.