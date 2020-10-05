Відома українська співачка Ольга Полякова відреагувала на скандал, пов'язаний з її виступом у Харкові, 3 жовтня

У сторіз свого Інстаграма зірка заявила, що вона не боїться кримінального переслідування, передає Politeka.net.

Насамперед артистка заспокоїла тих, хто хвилюється про неї після прочитання новин у ЗМІ про відкриття кримінального провадження після концерту в Харкові, присвяченого Дню вчителя.

"Дивіться: я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує. І, звичайно ж, хочу сказати,що весь галас з приводу заходу і концерту пов'язаний безпосередньо з передвиборчим ср*чем. Але все це можна обговорювати тільки тоді, коли закриють метро, якещодня відвідують стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати. Дорогі мої, бережіть себе, мийте руки, не цілуйтеся, носіть маски, і не читайте новини, особливо перед виборами", - заявила зірка.

Як відомо, на концерті, який проходив на стадіоні ДЮСШ №5 у Новобаварському районі Харкова, зібралися кілька тисяч людей. Захід став подарунком чинного мера і кандидата на пост міського голови Геннадія Кернеса. Останній зараз проходить лікування від китайського вірусу в клініці Шаріте в Берліні.

Незважаючи на те, що біля входу на стадіон роздавали маски, більшість глядачів проігнорували і масочний режим, і соціальну дистанцію.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

Нагадаємо, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що харківські діти через карантин навчаються у дворі.