Завтра на площі Свободи буде значно більше людей

У вівторок, 6 жовтня, в Харкові попрощаються з курсантами і пілотами літака Ан-26, який впав у Чугуєві

Напередодні на площі Свободи проходить репетиція церемонії прощання за участю кількох сотень курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба та військового оркестру, передає "UA.Харків".

Фотографії репетиції облетіли соціальні мережі, а в правоохоронних органах повідомили, що у вівторок до Харкова приїде президент України Володимир Зеленський для участі в церемонії прощання.

За попередньою інформацією, церемонія прощання розпочнеться о 10 годині ранку. У ній візьмуть участь кілька тисяч військових, а також планується залучення військової авіації.

Як відомо, авіакатастрофа сталася ввечері 25 вересня. Військовий літак Ан-26 розбився близько 20:45 біля Чугуєва, поруч з трасою М-03. Загинули 26 осіб: 19 курсантів і сім офіцерів. Вижив лише один курсант, В'ячеслав Золочевський. Зараз хлопець перебуває на лікуванні в харківському госпіталі, його життю нічого не загрожує.

ДБР почало розслідування за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і важкі наслідки.

Одного з курсантів, Валентина Рейзера, не допустили до польоту, що фактично і врятувало йому життя. Після катастрофи він дав інтерв'ю, в якому розповів, що втратив багато друзів.

"Я дуже добре знав багатьох з курсантів, які полетіли на тому літаку і, на жаль, не повернулися. Дмитро Андрущенко, Олександр Бойко... Знав усю 133-ю групу. Ростислав Булій, Олександр Клевець, Микола Микитченко, Богдан Матвійчук, Костянтин Зібюк, Руслан Шеремет... Мені складно підібрати слова... Важко усвідомити, що я втратив стільки друзів. І я уявляю, яка це страшна втрата для рідних", - розповів він.

Нагадаэмо, рідні загиблого в авіакатастрофі в Чугуєві зворушили розповіддю.

Як писала Politeka, вбита горем мама харківського курсанта звернулася до сина, фото.

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