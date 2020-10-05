Події в Харкові не залишилися непоміченими в Києві

Концерт Ольги Полякової, який пройшов 3 жовтня в Новобаварському районі Харкова, може обернутися черговим зростанням захворюваності китайським вірусом

Про це під час брифінгу 5 жовтня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За його словами, розважальний концерт, на якому тисячі людей співали і танцювали без масок, може мати "непередбачувані і трагічні наслідки".

"Таке легковажне ставлення до здоров'я наших громадян, до здоров'я виборців призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медичні працівники. Наші лікарі вже шість місяців не виходять з палат і лікують українців. То майте до них хоч якусь повагу", – заявив Степанов.

Він нагадав, що в опорних лікарнях, куди везуть заражених людей, більше немає можливості збільшувати кількість ліжок, тому що тоді без медичної допомоги ризикують залишитися онкохворі, люди з інсультами, породіллі.

Як відомо, концерт Полякової – це подарунок мера Харкова Геннадія Кернеса вчителям на їх професійне свято. Поки сам чиновник лікується від вірусу в німецькій клініці Шаріте, тисячі людей піддалися небезпеці зараження, наплювавши на маски і соціальну дистанцію.

За фактом порушення карантину поліція вже порушила кримінальне провадження.

Тим часом, віднедавна Харків перебуває в "помаранчевій" зоні за кількістю заражених COVID-19. Станом на 5 жовтня виявлено 446 нових випадків хвороби, а загальна кількість зареєстрованих хворих склала понад 20 тисяч.

Нагадаємо, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася декларація медика.

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