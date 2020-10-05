Незважаючи на те, що Харків знаходиться в "помаранчевій" зоні через китайський вірус, у місті помпезно відзначили День вчителя

Зокрема, тисячі людей зібралися 3 жовтня в Новобаварському районі на концерт відомої української співачки Ольги Полякової, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ та повідомлення Новобаварського відділу освіти в соціальній мережі Фейсбук.

Виступ артистки став "подарунком" педагогам від мера Геннадія Кернеса, який лікується від китайської зарази в кращій німецькій клініці.

Як повідомляє МГ "Об'єктив"», концерт анонсували в батьківських чатах школярів, тому на захід люди приходили цілими сім'ями, абсолютно не побоюючись розгулу пандемії.

За порядком на стадіоні ДЮСШ №5 стежили правоохоронці.

Зі сцени Полякова просила глядачів одягати маски, які, до речі, роздавали перед входом на стадіон. Однак дотримувалися масочного режиму тільки ті, хто стояв ближче до сцени. Решта глядачів не особливо обтяжувалися надяганням захисних засобів.

Більш того, дуже багато городян підспівували артистці. І це при тому, що один інфікований COVID-19 може під час співу заразити до півсотні людей.

Зайвим буде говорити і про те, що ніхто ніякої соціальної дистанції не дотримувався, люди впритул стояли і танцювали біля сцени.

Концерт тривав півтори години, після чого натовп провів Полякову в її білий Mercedes, на якому та покинула стадіон.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що про проведення заходу дізналися ще 1 жовтня з соцмереж. Інформація того ж дня була зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

"Також було написано лист у районну адміністрацію з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора і приблизну кількість учасників. У листі було зазначено попередження про відповідальність відповідно до чинного законодавства у разі порушення дозволеної кількості учасників та їх розміщення, з посиланням на пункт 14 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641, оскільки Харків з 28 вересня віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки", – пояснили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що за порядком на стадіоні стежили близько 40 поліцейських, а на концерті було не менше двох тисяч людей. Тепер багатьом з них можуть "прилетіти" штрафи за порушення умов карантину, оскільки слідчим Новобаварського відділу поліції відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51000 Гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Станом на 4 жовтня в Харкові та області було виявлено 414 нових випадків зараження, а кількість тих, хто заразився, становить 20518. Від вірусу померли 369 осіб, побороли його 4533 людини.

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